28.05 06:41 MIGnews.com

Самолет ВВС обстреляли, ЦАХАЛ нанес удар по Сирии

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Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что ВВС Израиля нанесли удар по базе ПВО армии Асада в районе Кунейтры.Удар был нанесен после того, как сирийцы обстрелляи истребитель ВВС Израиля, совершавшему рутинный полет в северной части страны.По сообщения в сирийских социальных сетях, в результате израильской атаки убиты сирийский офицер и солдат, еще несколько человек ранены.Выпущенный сирийцами зенитный снаряд упал на сирийской территории, израильский самолет завершил свою миссию как и было запланировано.По сообщения в сирийских СМИ, израильский удар был нанесен по позициям к востоку от города Хан Арнабех в сирийской части Голанских высот.Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: Мы серьезно относимся к любым угрозам против наших самолетов и сделаем все, чтобы их защитить”.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил в связи с сирийской атакой. Он заявил: “Короткое время назад сирийская армия попыталась поразить израильский самолет, но ей этого не удалось. В ответ на это военно-воздушные силы уничтожили установку, с которой был произведен обстрел… Наша политика ясна - мы не готовы мириться с любой агрессией против нас, и отреагируем на нее мощно и твердо”.Армия Асада подтвердила факт удара по сирийским позициям и заявила: “Мы обсудим этот опасный поворот событий”. Армия также заявила, что один военнослужащий убит и двое ранены.