Двое белорусов осуждены за убийство овцы в Освенциме
Польский суд приговорил двух белорусских мужчин к тюремному заключению за акцию 2017 года, во время которой они и другие молодые люди разделись догола и приковали себя цепью к главным воротам Освенцима, после чего один из них зарезал овцу.
Сегодня районный суд в Кракове подтвердил, что мужчина, убивший овцу, Адам Беляцкий, был приговорен к одному году тюремного заключения за жестокое обращение с животными и осквернение места памяти, а второму человеку, Никите Валадзко, дали восемь месяцев.
Девять других участников было оштрафованы. Приговоры являются окончательными.
Беляцкий, ударивший овцу ножом несколько раз, является сыном известного правозащитника в Беларуси Алеся Беляцкого. Он и Валадзко назвали свои действия в бывшем нацистском лагере смерти "художественным представлением", направленным против войн в Украине и Сирии.