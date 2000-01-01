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Двое белорусов осуждены за убийство овцы в Освенциме | Фото:28.05 20:35   MIGnews.com

Двое белорусов осуждены за убийство овцы в Освенциме

Польский суд приговорил двух белорусских мужчин к тюремному заключению за акцию 2017 года, во время которой они и другие молодые люди разделись догола и приковали себя цепью к главным воротам Освенцима, после чего один из них зарезал овцу.

Об этом во вторник, 28 мая сообщает The Times of Israel.

Сегодня районный суд в Кракове подтвердил, что мужчина, убивший овцу, Адам Беляцкий, был приговорен к одному году тюремного заключения за жестокое обращение с животными и осквернение места памяти, а второму человеку, Никите Валадзко, дали восемь месяцев.

Девять других участников было оштрафованы. Приговоры являются окончательными.

Беляцкий, ударивший овцу ножом несколько раз, является сыном известного правозащитника в Беларуси Алеся Беляцкого. Он и Валадзко назвали свои действия в бывшем нацистском лагере смерти "художественным представлением", направленным против войн в Украине и Сирии.


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