Турция начала масштабную военную операцию в Ираке

Оборонное ведомство Турции сообщило о начале масштабной наземной и воздушной операции против курдов на севере Ирака.
Об этом во вторник, 28 мая пишет газета "Гаарец" со ссылкой на пресс-службу турецкого оборонного ведомства.
"Операция при поддержке наших штурмовых вертолетов идет согласно плану", – говорится в заявлении Минобороны Турции.
По словам турецких чиновников, целью операции является "нейтрализация террористов и уничтожение их убежищ".
"Вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака. В операции задействованы вертолеты АТАК. Целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в спецоперации задействованы артиллерия, наземные силы и армейская авиация.
Согласно источникам, операцию будет возглавлять министр обороны Турции Хулуси Акар.