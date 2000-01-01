Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Турция начала масштабную военную операцию в Ираке | Фото:28.05 18:19   MIGnews.com

Турция начала масштабную военную операцию в Ираке

Оборонное ведомство Турции сообщило о начале масштабной наземной и воздушной операции против курдов на севере Ирака.

Об этом во вторник, 28 мая пишет газета "Гаарец" со ссылкой на пресс-службу турецкого оборонного ведомства.

"Операция при поддержке наших штурмовых вертолетов идет согласно плану", – говорится в заявлении Минобороны Турции.

По словам турецких чиновников, целью операции является "нейтрализация террористов и уничтожение их убежищ".

"Вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака. В операции задействованы вертолеты АТАК. Целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в спецоперации задействованы артиллерия, наземные силы и армейская авиация.

Согласно источникам, операцию будет возглавлять министр обороны Турции Хулуси Акар.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:45
SodaStream приняла на праздник Рамадан тысячи гостей
18:33
Впервые в истории Италии мэром города избран трансгендер
18:31
Глава израильского подразделения Microsoft уходит в отставку
18:05
Хасиды преследовали обнаженную модель в Вильямсбурге
17:44
Началось расследование антисемитизма лейбористской партии
17:05
Суд продлил срок задержания лидера палестинских террористов
16:51
“Иран терроризирует весь Ближний Восток”
16:45
Генерал защищает использование летального оружия в Газе
16:32
Иран не видит перспективы переговоров с США
16:05
Влиятельный румынский политик садится в тюрьму за коррупцию
15:45
Ливанские демонстранты пытались прорваться в Израиль
15:35
Либерман: Мы не собираемся свергать Нетаниягу
15:24
Открытого гея приветствовали в раввинате Иерусалима
15:18
В Тель-Авиве задержана нелегальная крановщица из России
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus