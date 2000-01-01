28.05 16:05 MIGnews.com

Влиятельный румынский политик садится в тюрьму за коррупцию

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Самый влиятельный политик Румынии Ливиу Драгня в понедельник был освистан ликующими протестующими после того, как был заключён в тюрьму. Ранее приговор за коррупцию был вынесен нечестному государственному деятелю высшим судом страны.Толпа скандировала «В тюрьму!» при виде Ливиу Драгня, которого забрали прямо из его дома в Бухаресте и вели на отбывание наказания длинной в три с половиной года.Эту ситуацию прокомментировал оппозиционный политик Дан Барна: «Этим решением заканчивается эпоха Ливиу Драгня. Румыния поправляется».Один из протестующих решил помахать наручниками перед лицом заключённого, другой кинул в автомобиль политика рулон туалетной бумаги. Чуть позднее митингующие собрались на центральной площади столицы Румынии, чтобы отпраздновать данное событие.Драгня, который также является спикером нижней палаты парламента, был осужден в июне прошлого года за то, что двум партийных работнПо версии Transparency International, Румыния занимает одно из первых мест в ЕС по коррупции.