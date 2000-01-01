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Влиятельный румынский политик садится в тюрьму за коррупцию | Фото:28.05 16:05   MIGnews.com

Влиятельный румынский политик садится в тюрьму за коррупцию

Самый влиятельный политик Румынии Ливиу Драгня в понедельник был освистан ликующими протестующими после того, как был заключён в тюрьму. Ранее приговор за коррупцию был вынесен нечестному государственному деятелю высшим судом страны.

Толпа скандировала «В тюрьму!» при виде Ливиу Драгня, которого забрали прямо из его дома в Бухаресте и вели на отбывание наказания длинной в три с половиной года.

Эту ситуацию прокомментировал оппозиционный политик Дан Барна: «Этим решением заканчивается эпоха Ливиу Драгня. Румыния поправляется».

Один из протестующих решил помахать наручниками перед лицом заключённого, другой кинул в автомобиль политика рулон туалетной бумаги. Чуть позднее митингующие собрались на центральной площади столицы Румынии, чтобы отпраздновать данное событие.

Драгня, который также является спикером нижней палаты парламента, был осужден в июне прошлого года за то, что двум партийных работн

По версии Transparency International, Румыния занимает одно из первых мест в ЕС по коррупции.


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