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В Тель-Авиве задержана нелегальная крановщица из России 28.05 15:18   MIGnews.com

В Тель-Авиве задержана нелегальная крановщица из России

В понедельник во время проверки инспекторами полиции и Министерством труда Израиля была арестована крановщица, работающая на строительной площадке в Тель-Авиве.

Причиной ареста стало отсутствие лицензии на эксплуатацию крана. Женщина оказалась гражданкой Российской Федерации. Виза для работы в Израиле у нее отсутствовала.

Нелегальная крановщица показала полиции поддельную ID-карту другой женщины с лицензией на управление краном. Арестованную подозревают в мошенничестве, самозванстве и фальсификации документов.

Суд заявил, что женщину удерживали в течении трех дней, чтобы исключить вероятность побега. Адвокат нелегальной работницы сказал, что она заключила договор о работе в Израиле в России. Также он подчеркивает, что арестованная не знала о том, что работает незаконно и ее документы поддельные.

Женщина работала в фирме Electra Construction, на стройке, которая находится на углу улиц Вайцман и Арлазоров. В 2018 году данная фирма возглавила список строительных фирм, которые нарушают нормы безопасности. За последние 3 года в результате несчастных случаев на строительных площадках данной компании погибло 10 рабочих.

По оценкам Союза операторов крана, 20% эксплуатируется работниками, не имеющими лицензию.


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