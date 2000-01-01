28.05 22:01 MIGnews.com

В Японии преступник напал с ножом на группу школьниц

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Во вторник на автобусной остановке в городе Кавасаки злоумышленник, вооруженный двумя ножами, напал на школьниц младших классов, а также на взрослых, которые их сопровождали.Как сообщается, девочки ждали приезда автобуса, который должен был отвезти их в частную католическую школу.В результате атаки преступника, погибли два человека — 12-летняя девочка и 39-летний мужчина, отец одной из школьниц. Кроме того, ранены еще 16 школьниц. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.