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28.05 08:21   MIGnews.com

Резидент Эритреи обвинен в пяти сексуальных нападениях

Резиденту Эритреи предъявлено обвинение в пяти случаях сексуальных атак против израильтянок в южном Тель-Авиве.

Обвиняемый обращался к женщинам “за помощью” и просил объяснить, где находится центральная автобусная станция Тель-Авива.

В ходе допросов эритреец сначала все отрицал, а затем заявил, что был пьян и ничего не помнит. Он также отказался назвать свой адрес и сопроводить следователей к месту своего жительства.

Известие об аресте эритрейца породили бурную реакцию среди жителей кварталов Ха-Тиква, Шапира и района автобусной станции. Они обвиняют власти в том, что те бросили их на произвол судьбы и не в состоянии более обеспечивать их личную безопасность.
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