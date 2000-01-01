28.05 08:21 MIGnews.com

Резидент Эритреи обвинен в пяти сексуальных нападениях

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Резиденту Эритреи предъявлено обвинение в пяти случаях сексуальных атак против израильтянок в южном Тель-Авиве.Обвиняемый обращался к женщинам “за помощью” и просил объяснить, где находится центральная автобусная станция Тель-Авива.В ходе допросов эритреец сначала все отрицал, а затем заявил, что был пьян и ничего не помнит. Он также отказался назвать свой адрес и сопроводить следователей к месту своего жительства.Известие об аресте эритрейца породили бурную реакцию среди жителей кварталов Ха-Тиква, Шапира и района автобусной станции. Они обвиняют власти в том, что те бросили их на произвол судьбы и не в состоянии более обеспечивать их личную безопасность.