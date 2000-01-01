28.05 08:22 MIGnews.com

Норвегия обрушилась с критикой на Палестинскую автономию

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ПА на пожертвование Норвегии построила центр в честь террористки Далаль Муграби. Королевство, в свою очередь, требует вернуть деньги.Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде обрушился с критикой на Палестинскую автономию. В частности норвежские власти возмущены созданием женского центра, названного в честь террористки Далаль Муграби, за счет пожертвований Норвегии.Далаль Муграби – в 1978-м году расстреляла пассажирский автобус. В результате "кровавой" атаки погибли 37 израильтян, в том числе 12 детей. Террористка была ликвидирована израильскими военными.Глава МИД Норвегии потребовал от палестинского руководства немедленно вернуть пожертвованные деньги и убрать логотип министерства иностранных дел Норвегии, который размещен на стенах женского центра."Правительство Норвегии сделало соответствующие шаги. Противостояние восхвалению террористов является неотъемлемой честью международной борьбы с террором. Мы советуем международному сообществу проверить, куда ПА тратить, выделенные им финансовые средства", - резюмировал Бёрге Бренде.