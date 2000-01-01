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Манчестер: Опубликованы снимки смертника за минуты до взрыва | Фото: Полиция Манчестера28.05 07:30   MIGnews.com

Манчестер: Опубликованы снимки смертника за минуты до взрыва

Полиция Манчестера опубликовала снимки смертника Салман Абеди, взорвавшегося на концерте Арианы Гранде.

Снимки сделаны камерой наружного наблюдения непосредственно перед взрывом.

В результате теракта убиты 22 и ранены 119 человек.

Полиция предполагает, что Абеди собрал взрывное устройство в арендованной им через Airbnb квартире в центре Манчестера.

Полиция обыскала 17 квартир в связи с расследованием теракта.

Абеди вернулся из Ливии 18 мая, за 4 дня до теракта.

на настоящий момент по подозрению к причастности к террористическому заговору арестованы 13 человек. Последние аресты произведены в Читхем Хилл, Манчестер. Арестованные - братья Яхья и Мухаммед Верфалли, выходцы из Ливии. Они были друзьями смертника.
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