28.05 07:30 MIGnews.com

Манчестер: Опубликованы снимки смертника за минуты до взрыва

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Полиция Манчестера опубликовала снимки смертника Салман Абеди, взорвавшегося на концерте Арианы Гранде.Снимки сделаны камерой наружного наблюдения непосредственно перед взрывом.В результате теракта убиты 22 и ранены 119 человек.Полиция предполагает, что Абеди собрал взрывное устройство в арендованной им через Airbnb квартире в центре Манчестера.Полиция обыскала 17 квартир в связи с расследованием теракта.Абеди вернулся из Ливии 18 мая, за 4 дня до теракта.на настоящий момент по подозрению к причастности к террористическому заговору арестованы 13 человек. Последние аресты произведены в Читхем Хилл, Манчестер. Арестованные - братья Яхья и Мухаммед Верфалли, выходцы из Ливии. Они были друзьями смертника.