Манчестер: Опубликованы снимки смертника за минуты до взрыва

Снимки сделаны камерой наружного наблюдения непосредственно перед взрывом.
В результате теракта убиты 22 и ранены 119 человек.
Полиция предполагает, что Абеди собрал взрывное устройство в арендованной им через Airbnb квартире в центре Манчестера.
Полиция обыскала 17 квартир в связи с расследованием теракта.
Абеди вернулся из Ливии 18 мая, за 4 дня до теракта.
на настоящий момент по подозрению к причастности к террористическому заговору арестованы 13 человек. Последние аресты произведены в Читхем Хилл, Манчестер. Арестованные - братья Яхья и Мухаммед Верфалли, выходцы из Ливии. Они были друзьями смертника.