28.05 15:28 MIGnews.com

Северная Корея испытала новую систему ПВО

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Северная Корея испытал новую систему противовоздушной обороны. За ходом испытаний следил лидер КНДР Ким Чен Ын.Об этом сообщает APF со ссылкой на государственные СМИ в воскресенье, 28 мая.Точная дата и место проведения испытаний не сообщается.Кроме того, лидер КНДР распорядился приступить к массовому производству системы, чтобы она покрывала всю страну, как лес."Нужно уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе", - резюмировал Ким Чен Ын.