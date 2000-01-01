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28.05 15:28   MIGnews.com

Северная Корея испытала новую систему ПВО

Северная Корея испытал новую систему противовоздушной обороны. За ходом испытаний следил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает APF со ссылкой на государственные СМИ в воскресенье, 28 мая.

Точная дата и место проведения испытаний не сообщается.

Кроме того, лидер КНДР распорядился приступить к массовому производству системы, чтобы она покрывала всю страну, как лес.

"Нужно уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе", - резюмировал Ким Чен Ын.
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