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Военный прокурор отказался от переговоров с защитой Азарии 28.05 20:44   MIGnews.com

Военный прокурор отказался от переговоров с защитой Азарии

Военная прокуратура Израиля отказалась вступать в переговоры с командой защиты "хевронского стрелка" Эльора Азарии, аргументировав это тем, что на апелляции были представлены заключительные доводы обеих сторон.

Напомним, что и защита, и гособвинение подали апелляцию на 18-месячный тюремный срок, к которому израильского солдата приговорили за непредумышленное убийство обезоруженного палестинского террориста.

На слушании военного трибунала, которое проходило 28 мая в штаб-квартире ЦАХАЛа в Тель-Авиве, судья Цви Сегаль призвал обе стороны "быть выше" враждебности, звучавшей в ходе судебного процесса. Адвокат Азарии Йорам Шефтель предложил двухнедельный процесс посредничества, но военный прокурор Надав Вайсман отказался.

"Моя роль заключается в том, чтобы потребовать определения фактологического результата. И что еще более важно, определения норм и надлежащего наказание. Мы не слышали никаких сожалений от Азарии", - процитирует его газета "Гаарец".

"Полтора года наказания не отвечают общественным интересам в данном случае непредумышленного убийства. В нашем случае должен быть вынесен такой вердикт, при котором каждый человек будет знал о произошедшем", - добавил он.

В ответ на это Сегаль поручил обвинителю передать предложение о посредничестве его командиру, военному адвокату, бригадному генералу Шарошу Афеку, и в течение недели на суде сообщить об ответе.
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