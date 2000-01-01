28.05 19:43 MIGnews.com

В Старом Городе подожгли синагогу

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Полиция Израиля расследует предполагаемый поджог синагоги, расположенной в еврейском квартале Старого Города Иерусалима. Здание сгорело днем в воскресенье, 28 мая. В результате случившегося никто не пострадал, так как синагога в момент возгорания была пуста.На место происшествия прибыли полицейские и спасатели, которые локализировали огонь. Следователи приступили к сбору доказательств очевидного поджога.Правоохранительные органы предполагают, что случившееся является преступлением на почве ненависти, которое совершили арабские поджигатели. По данному факту уже было открыто уголовное расследование, однако ни одного подозреваемого пока что не задержали.