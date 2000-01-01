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Одобрено строительство нового поселения для жителей Амоны 28.05 18:46   MIGnews.com

Одобрено строительство нового дома для жителей Амоны

Комитет планирования гражданской администрации дал зеленый свет строительству нового поселения для эвакуированных жителей поселения Амона. Как сообщает новостной сайт Ynet, 28 мая строительство утвердил и координатор деятельности правительства на территориях генерала-майор Йоав Мордехай.

Напомним, что почти через два месяца назад военно-политический кабинет единогласно поддержал создание на прилегающей к Шило в Самарии государственной территории нового поселения для переселенцев из Амоны.

Изначально заседание комитета было запланировано на начало этого месяца, но премьер-министр Биньямин Нетаниягу его отложил, чтобы избежать размолвок по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом накануне его визита в Израиль.

Жители Амоны приветствовали решение гражданской администрации.

"К сожалению, радоваться еще рано, поскольку это лишь первый этап долгого и утомительного бюрократического процесса планирования, который может занять много лет.

Только государственный заказ на создание временного жилья сможет нас успокоить. Через несколько месяцев начинается новый учебный год, но мы и наши дети не знаем, чего ждать в следующем году. Мы уже четыре месяца как застряли в молодежном общежитии в тяжелых условиях. Наше будущее остается туманным", - сказал один из жителей эвакуированного поселения, активист Авихай Боарон.
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