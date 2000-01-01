28.05 18:46 MIGnews.com

Одобрено строительство нового дома для жителей Амоны

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Комитет планирования гражданской администрации дал зеленый свет строительству нового поселения для эвакуированных жителей поселения Амона. Как сообщает новостной сайт Ynet, 28 мая строительство утвердил и координатор деятельности правительства на территориях генерала-майор Йоав Мордехай.Напомним, что почти через два месяца назад военно-политический кабинет единогласно поддержал создание на прилегающей к Шило в Самарии государственной территории нового поселения для переселенцев из Амоны.Изначально заседание комитета было запланировано на начало этого месяца, но премьер-министр Биньямин Нетаниягу его отложил, чтобы избежать размолвок по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом накануне его визита в Израиль.Жители Амоны приветствовали решение гражданской администрации."К сожалению, радоваться еще рано, поскольку это лишь первый этап долгого и утомительного бюрократического процесса планирования, который может занять много лет.Только государственный заказ на создание временного жилья сможет нас успокоить. Через несколько месяцев начинается новый учебный год, но мы и наши дети не знаем, чего ждать в следующем году. Мы уже четыре месяца как застряли в молодежном общежитии в тяжелых условиях. Наше будущее остается туманным", - сказал один из жителей эвакуированного поселения, активист Авихай Боарон.