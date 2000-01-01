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Раввин сравнил `нескромных светских девушек` с животными 28.05 17:46   MIGnews.com

Раввин сравнил "нескромных светских девушек" с животными

Достаточно неоднозначное заявление сделал главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф в своей еженедельной проповеди. Выступая в субботу, 27 мая, он заявил, что религиозная община очень сильно уважает женщин, и что, одеваясь в откровенные наряды, светские девушки и женщины уподобляются животным.

"Если бы светские только знали, насколько мы уважаем женщин. Все наши поступки совершаются ради женского достоинства. Ведь женщина не животное – она должна беречь свою честь. Сохранять скромность (в одежде – ред.) – вот ее достоинство", - цитирует раввина ультрарелигиозное издание "Кикар Шаббат".

Йосеф также рассказал о своем поведении на армейских мероприятиях, которые включают песенные выступления с участием израильских солдаток. На одном из таких мероприятий, которое посетили также премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Реувен Ривлин, по его словам, когда женщины начали петь, Йосеф начал читать книгу, чтобы показать, что он не слушает.

"Таким образом, все могли убедиться в том, что я не слушаю, что я полностью погружен в чтение", - сказал он и посоветовал религиозным солдатам поступать также.

Стоит отметить, что согласно еврейской религиозной традиции, мужчинам запрещено слушать женское сольное пение вне религиозной службы, что часто становится предметом спора между светскими и религиозными израильтянами.
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