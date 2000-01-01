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Бедуины угрожают ХАМАСу 28.05 17:19   MIGnews.com

Бедуины угрожают ХАМАСу

Бедуинские племена Синайского полуострова, сражающиеся с местной веткой "Исламского государства" предупредили ХАМАС прекратить поддерживать террористов, иначе они будут вынуждены предпринять "насильственные меры".

Как сообщила "Аль-Арабия", бедуины устали терпеть то, что ХАМАС помогает их врагам, пропуская их в и из Газы на Синай через своих контрабандные туннели. По словам высокопоставленных членов племен, схваченные ими боевики ISIS признались в том, что ХАМАС оказывает им материально-техническую поддержку, лечит их раненых и предоставляет им безопасное убежище.

"Когда бойцы ISIS спасаются от египетских солдат и бойцов (бедуинских – ред.) племен, ХАМАС предоставляет им безопасное укрытие, медицинскую помощь и военную подготовку", - цитирует издание свои источники.

Бедуины Синая также предупредили ХАМАС против нанесения вреда их собратьям в секторе Газа, потребовав прекратить их преследование, аресты и допросы.

"Мы ответим на все попытки ХАМАСа наказать любого члена племен за поддержку его соплеменников на Синае", - сказали бедуины "Аль-Арабии".

У бедуинов есть веские доказательства того, палестинцы сражаются на стороне "Вилайят Синай" - они опубликовали фотографии троих погибших, одного из которых опознали как Соби Алатара – брата бывшего одного из командиров бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" Раеда Алатара, убитого израильской авиацией в августе 2014 года.
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