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По делу об убийстве адвоката Хахама арестованы две женщины 28.05 16:07   MIGnews.com

По делу об убийстве адвоката Хахама арестованы две женщины

Израильские СМИ сообщают о том, что по делу об убийстве криминального адвоката Йорама Хахама произведены новые аресты.

Ранее был арестован глава криминального клана Абутбуль Аси Абутбуля. Хахам на момент убийства был адвокатом Абутбуля.

В четверг была арестована 63-летняя воспитательница детского сада. Она подозревается в том, что помогла подложить бомбу в джип Хахама.

Утром 28 мая была арестована супруга Абутбуля. В чем именно ее обвиняют пока неизвестно.
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