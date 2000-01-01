28.05 16:07 MIGnews.com
По делу об убийстве адвоката Хахама арестованы две женщины
Израильские СМИ сообщают о том, что по делу об убийстве криминального адвоката Йорама Хахама произведены новые аресты.
Ранее был арестован глава криминального клана Абутбуль Аси Абутбуля. Хахам на момент убийства был адвокатом Абутбуля.
В четверг была арестована 63-летняя воспитательница детского сада. Она подозревается в том, что помогла подложить бомбу в джип Хахама.
Утром 28 мая была арестована супруга Абутбуля. В чем именно ее обвиняют пока неизвестно.
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