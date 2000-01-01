28.05 16:07 MIGnews.com

По делу об убийстве адвоката Хахама арестованы две женщины

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Израильские СМИ сообщают о том, что по делу об убийстве криминального адвоката Йорама Хахама произведены новые аресты.Ранее был арестован глава криминального клана Абутбуль Аси Абутбуля. Хахам на момент убийства был адвокатом Абутбуля.В четверг была арестована 63-летняя воспитательница детского сада. Она подозревается в том, что помогла подложить бомбу в джип Хахама.Утром 28 мая была арестована супруга Абутбуля. В чем именно ее обвиняют пока неизвестно.