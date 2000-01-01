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Во Вселенной внезапно исчезла звезда | Фото: Thinkstock29.05 00:28   MIGnews.com

Во Вселенной внезапно исчезла звезда

Звезда под названием N6946-BH1, за которой американские астрономы наблюдали несколько лет, внезапно исчезла. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.

Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей случившееся, является гравитационный коллапс – превращение N6946-BH1 в черную дыру. Ученые не предполагали такого варианта развития событий, они были уверены, что звезда взорвется как сверхновая.

N6946-BH1 располагалась на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946. Она была в 25 раз тяжелее Солнца.
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