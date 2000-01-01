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Ребенок вылетел с водной горки аквапарка в Калифорнии | Фото: Thinkstock29.05 01:11   MIGnews.com

Ребенок вылетел с водной горки аквапарка в Калифорнии

Десятилетний мальчик на полной скорости вывалился из желоба водяной горки высотой с трехэтажный дом. Инцидент произошел в американском городе Дублин (штат Калифорния).

Сообщается, что в субботу, 27 мая, ребенок вместе с родителями отправился в недавно открывшийся аквапарк под названием "Волна".

На видеозаписи с камер наблюдения видно, что выпавшего из горки мальчика несколько метров протащило по бетонному покрытию пола.

По словам очевидцев, мальчик не пострадал и сам смог встать на ноги, однако был "сильно шокирован".

О происшествии сообщает издание The Daily Mail.

Сразу же после инцидента опасная горка была закрыта.


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