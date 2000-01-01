29.05 01:11 MIGnews.com

Ребенок вылетел с водной горки аквапарка в Калифорнии

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Десятилетний мальчик на полной скорости вывалился из желоба водяной горки высотой с трехэтажный дом. Инцидент произошел в американском городе Дублин (штат Калифорния).Сообщается, что в субботу, 27 мая, ребенок вместе с родителями отправился в недавно открывшийся аквапарк под названием "Волна".На видеозаписи с камер наблюдения видно, что выпавшего из горки мальчика несколько метров протащило по бетонному покрытию пола.По словам очевидцев, мальчик не пострадал и сам смог встать на ноги, однако был "сильно шокирован".О происшествии сообщает издание The Daily Mail.Сразу же после инцидента опасная горка была закрыта.