28.05 15:05 MIGnews.com

Иерусалим: отец и сын четыре года насиловали племянника

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Два обитателя Восточного Иерусалима, отец и сын, подозреваются в совершении десятков актов содомии в отношении своего близкого родственника на протяжении последних четырех лет.Как только полиция получила сообщения о подозрениях в отношении отца и сына, интегрированная станция полиции и МАГАВа в лагере беженцев Шуафат открыла расследование.Отец и сын шантажировали племянника с тем, чтобы тот никому не рассказал о происходящем. Два года назад его психическое здоровье резко ухудшилось, и он был вынужден обратиться за помощью к психиатру в Восточном Иерусалиме.Полиция находится в постоянном контакте с жертвой изнасилований и его родственниками. Предполагается, что завтра, 29 мая, насильникам будет предъявлено обвинительное заключение.