28.05 14:57 MIGnews.com

Атака в Манчестере: подозреваемые все еще на свободе

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Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что поиски подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере продолжаются. А часть членов террористической группировки, стоящей за взрывом в Манчестере, может до сих пор оставаться на свободе.По ее словам в настоящее время под стражей находится 11 человек, а операция развивается полным ходом."До тех пор пока операция не будет завершена, мы не можем быть полностью уверены в том, что дело закрыто", - резюмировала Эмбер Радд.Напомним, что 22 мая выходец из Ливии Салман Абеди подорвал себя возле стадиона "Манчестер-арена". В результате кровавой атаки погибли 22 человека и около 70 получили ранения.