28.05 23:27 MIGnews.com

В США во время грозы зафиксировали несколько НЛО

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В американском штате Техас 24 мая 2017 года в объектив видеокамеры попали НЛО, которые якобы прилетели на подзарядку статическим электричеством во время сильной грозы 24 мая.Один из жителей штата из окна своего дома зафиксировал на видео над небольшим озером сразу же несколько неопознанных объектов, похожих внешне на большой ботинок, которые прилетели, скорее всего, для подзарядки от грозового фронта.Если хорошо приглядеться, то можно увидеть, как на большой скорости прямо из эпицентра шторма вылетает большой объект белого цвета. Появившись буквально несколько секунд в кадре, он исчезает в неизвестном направлении.