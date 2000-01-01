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Facebook 28.05 13:26   MIGnews.com

Брат Салмана Абеди готовил атаку на посланника ООН в Ливии

Младший брат "манчестерского террориста" Салмана Абеди, планировал нападение специального представителя Генсека ООН по Ливии Мартина Коблера. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По словам источников, Хашим Абеди состоял в террористической ячейке, которая готовила покушение на Мартина Коблера во время его визита в Триполи в начале текущего года.

Однако теракт был во время предотвращен благодаря службам безопасности, которые некоторое время следили за ячейкой джихадистов.

Ливийские службы безопасности вели слежку за террористами в течение нескольких месяцев, после чего было установлено, что 20-летний Хашим Абеди играл "значительную роль" в ячейке боевиков, планировавших подорвать кортеж спецпредставителя генсека ООН по Ливии.

Как отмечает Telegraph, в настоящее время агенты британской внешней разведки МI-6 находятся в Ливии и проводят расследование совместно с властями страны.
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