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Facebook 28.05 11:55   MIGnews.com

Реклама Burger King разгневала королевскую семью

Королевская семья Бельгии выступила с резкой критикой рекламы сети быстрого питания Burger King и сочла ее оскорбляющей достоинство короля Филиппа.

В рамках рекламной кампании открытия ресторана быстрого питания в Бельгии, на промосайте Burger King бельгийцам предложили "выбрать короля" для страны. Жителям Бельгии должны были отдать предпочтение или королю Филиппу или же "королю бургеров" (Burger King).

В случае, если "избиратель" выбрал своего правящего монаха, сайт несколько раз переспрашивает голосующего, тем самым намекая, что настоящий король, в отличие от "короля бургеров", не приготовит картофеля фри.

Такой ход руководства компании вызвало яростную реакцию королевской семьи:

"Мы осуждаем эту выходку. Поскольку у нее коммерческие цели, мы не дадим разрешение", — цитирует BBC News заявление представителя королевской семьи Пьера Эммануэля де Бо.

Однако пока Burger King не получала никаких уведомлений от королевской семьи.
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