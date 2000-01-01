28.05 11:55 MIGnews.com

Реклама Burger King разгневала королевскую семью

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Королевская семья Бельгии выступила с резкой критикой рекламы сети быстрого питания Burger King и сочла ее оскорбляющей достоинство короля Филиппа.В рамках рекламной кампании открытия ресторана быстрого питания в Бельгии, на промосайте Burger King бельгийцам предложили "выбрать короля" для страны. Жителям Бельгии должны были отдать предпочтение или королю Филиппу или же "королю бургеров" (Burger King).В случае, если "избиратель" выбрал своего правящего монаха, сайт несколько раз переспрашивает голосующего, тем самым намекая, что настоящий король, в отличие от "короля бургеров", не приготовит картофеля фри.Такой ход руководства компании вызвало яростную реакцию королевской семьи:"Мы осуждаем эту выходку. Поскольку у нее коммерческие цели, мы не дадим разрешение", — цитирует BBC News заявление представителя королевской семьи Пьера Эммануэля де Бо.Однако пока Burger King не получала никаких уведомлений от королевской семьи.