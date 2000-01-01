Реклама Burger King разгневала королевскую семью

Королевская семья Бельгии выступила с резкой критикой рекламы сети быстрого питания Burger King и сочла ее оскорбляющей достоинство короля Филиппа.
В рамках рекламной кампании открытия ресторана быстрого питания в Бельгии, на промосайте Burger King бельгийцам предложили "выбрать короля" для страны. Жителям Бельгии должны были отдать предпочтение или королю Филиппу или же "королю бургеров" (Burger King).
В случае, если "избиратель" выбрал своего правящего монаха, сайт несколько раз переспрашивает голосующего, тем самым намекая, что настоящий король, в отличие от "короля бургеров", не приготовит картофеля фри.
Такой ход руководства компании вызвало яростную реакцию королевской семьи:
"Мы осуждаем эту выходку. Поскольку у нее коммерческие цели, мы не дадим разрешение", — цитирует BBC News заявление представителя королевской семьи Пьера Эммануэля де Бо.
Однако пока Burger King не получала никаких уведомлений от королевской семьи.