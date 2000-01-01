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28.05 11:17   MIGnews.com

Отрезал голову жене, будет оправдан и госпитализирован

Окружной суд Нацерета должен вынести решение по делу о Меире Гольдштейне , отрезавшего голову своей жене Адель Кальман два месяца назад в Тверии.

Адвокат Гольдштейна представил суду экспертное заключение психиатра, в котором сообщается. что на момент совершения убийства Гольдштейн был в невменяемом состоянии и потому его следует не судить, а госпитализировать.

Адвокат, Эфраим Дамри, говорит: “Есть достаточно доказательств. Они могут принять решение о принудительной госпитализации на 25 лет. Это -максимум, предусмотренный законом”.

В случае, если Гольдштейна отправят в психиатрическое заведение, в будущем окружной психиатр может принять решение о том, что он не представляет опасности для публики - и тогда его освободят.
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