28.05 11:17 MIGnews.com

Отрезал голову жене, будет оправдан и госпитализирован

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Окружной суд Нацерета должен вынести решение по делу о Меире Гольдштейне , отрезавшего голову своей жене Адель Кальман два месяца назад в Тверии.Адвокат Гольдштейна представил суду экспертное заключение психиатра, в котором сообщается. что на момент совершения убийства Гольдштейн был в невменяемом состоянии и потому его следует не судить, а госпитализировать.Адвокат, Эфраим Дамри, говорит: “Есть достаточно доказательств. Они могут принять решение о принудительной госпитализации на 25 лет. Это -максимум, предусмотренный законом”.В случае, если Гольдштейна отправят в психиатрическое заведение, в будущем окружной психиатр может принять решение о том, что он не представляет опасности для публики - и тогда его освободят.