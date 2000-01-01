28.05 10:59 MIGnews.com

Друг манчестерского террориста: ему промыли мозги здесь

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"Манчестерский террорист" Салман Абеди стал приверженцем радикальных идей уже в Манчестере. Об этом заявил его друг детства, рэпер под псевдонимом Geko в интервью телеканалу Sky News.По его словам, Абеди был "нормальным" и "приветливым" молодым человеком, которому "промыли мозги"."В Манчестере есть группа, которая всем промывает мозги. Мне это не нравится, потому что он был в Ливии, а сейчас оказывается, что он совершил теракт в Манчестере", — отметил Geko в эксклюзивном интервью Sky News.По словам друга террориста, он не видел своего Салмана Абеди последние два года, хотя раньше Абеди был "нормальным, улыбчивым" парнем. Он поведал, что несколько лет назад Абеди увлекся религией, но по-настоящему религиозным так и не стал.Также Geko отметил, что когда он узнал о том, что его друг совершил теракт, он заплакал:"Я заплакал из-за того, что я знал того, кто совершил нападение. Я сидел и думал о детях, которые погибли и о том, что я знал того, кто убил их".Напомним, что 22 мая возле стадиона "Манчестер-арена" после концерта американкой певицы прогремел взрыв. Исполнителем теракта оказался 22-летний выходец из Ливии. В результате нападения погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Около 70 человек получили ранения.