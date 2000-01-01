28.05 10:31 MIGnews.com

ВВС Турции поразили цели курдских боевиков в Ираке

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На севере Ирака погибли 13 боевиков Рабочей партии Курдистана (PKK)в результате военно-воздушных ударов ВВС Турции. Об этом сообщает Генштаб Турции в воскресенье, 28 мая.Боевые самолеты турецкой армии поразили семь целей курдских боевиков в районе Авасин-Басян, что на севере Ирака. Также в ходе воздушной атаки были убиты боевики PKK, которые предположительно готовились к нападению, согласно заявлению турецких военных.Также в субботу, 27 мая, турецкие ВВС нанесли отдельный удар в юго-восточной провинции Турции. В результате авиаудара были уничтожены еще 10 курдских боевиков.Повстанческая организация Рабочая партия Курдистана считается террористической группировкой в Турции, Соединенных Штатах и странах ЕС.PKK борются за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции.