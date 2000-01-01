28.04 07:19 MIGnews.com

Раненная в Неве Шаанан китаянка исчезла из больницы

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12-й канал израильского ТВ сообщает о странном происшествии с парой иностранных рабочих из Китая, проживавших в квартале Неве Шаанан в Тель-Авиве.65-летняя китаянка Тен Гозиах была ранена во время попытки ограбления ее квартиры. Ее партнер, 30-летний китаец, был убит.Полиция не знает, что точно произошло в квартире, но предполагает, что пара оказала жесткое сопротивление грабителю, также китайцу. Он был тяжело ранен во время завязавшейся драки.Гозиах была эвакуирована в больницу Ихилов в состоянии средней степени тяжести. Она, однако, из больницы исчезла и о ее местонахождении ничего неизвестно. Полиция просит граждан оказать помощь в поисках пропавшей.