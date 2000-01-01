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Для жертв стрельбы в Калифорнии собрали 32 000 долларов | Фото:28.04 20:27   MIGnews.com

Для жертв стрельбы в Калифорнии собрали 32 000 долларов

Краудфандинговая кампания, организованная с целью помочь жертвам нападения на синагогу Хабад близ Сан-Диего, штат Калифорния, за первые 14 часов собрала более 32 000 долларов.

Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает The Times of Israel.

Более 600 человек пожертвовали на GoFundMe, выделяя из своих личных денег от 10 до 36 долларов.

Пожертвования будут "использоваться для оплаты любых необходимых медицинских операций для жертв, похоронных услуг, ремонта синагоги или других нужд", - написал человек, создавший страницу, который назвал себя Cam N. "Когда я увидел, что место молитвы подверглось нападению, это ужаснуло меня и мотивировало начать эту кампанию".

Напомним, в субботу 19-летний американец Джон Эрнест открыл огонь по евреям в синагоге, убив 60-летнюю Лори Гилберт Кей и ранив еще трех человек, в их числе маленькую девочку. Трагедия произошла в последний день еврейского Песаха.


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