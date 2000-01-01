Для жертв стрельбы в Калифорнии собрали 32 000 долларов

Более 600 человек пожертвовали на GoFundMe, выделяя из своих личных денег от 10 до 36 долларов.
Пожертвования будут "использоваться для оплаты любых необходимых медицинских операций для жертв, похоронных услуг, ремонта синагоги или других нужд", - написал человек, создавший страницу, который назвал себя Cam N. "Когда я увидел, что место молитвы подверглось нападению, это ужаснуло меня и мотивировало начать эту кампанию".
Напомним, в субботу 19-летний американец Джон Эрнест открыл огонь по евреям в синагоге, убив 60-летнюю Лори Гилберт Кей и ранив еще трех человек, в их числе маленькую девочку. Трагедия произошла в последний день еврейского Песаха.