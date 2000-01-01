28.04 19:47 MIGnews.com

"Я переспал с 400 израильтянками и ни одной не насиловал"

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Директор пляжа Нувейба на Синае Ахмед Сулейман яростно опровергает выдвинутые против него обвинения в изнасилованиях израильских туристок.На прошлой неделе пять гражданок Израиля, одна за другой, подали против Сулеймана заявления о том, что он их изнасиловал.Сулейман заявил, что “шокирован” подобными обвинениями, и готов пройти тест на детекторе лжи в Израиле ради того, чтобы доказать свою невиновность.Девушки обвиняют Сулеймана в том, что тот подмешивал им в чай “наркотик изнасилований”, и после этого насиловал и совершал непристойные действия, пользуясь их беспомощным состоянием.Показания об изнасилованиях собрали корреспонденты 12-го канала израильского ТВ.Одна из жертв рассказала: “Я обнаружила, что я лежу без одежды в моей хижине, а он делает со мной, что хочет. Я из последних сил сопротивлялась и не давала снять с себя трусы. В конце концов я дала ему понять, что я этого не хочу, и он ушел”.Дурная слава о пляже распространилась среди десятков тысяч израильтян, двинувшихся на Cинай в Песах. О Сулеймане даже предупреждал самодельный знак, вывешенный в районе пограничного перехода с Египтом.Сулейман все отрицает и говорит: “Я никого не насиловал, откуда взялась вся эта ложь? Это наносит мне огромный экономический ущерб. Я готов пройти тест на детекторе лжи в Израиле, чтобы доказать, что это - ложь”.Сулейман продолжил: “Я устраиваю дискотеки холостяков и транс-парти, зачем мне кого-то насиловать? Я красивый 27-летний парень, я уже переспал с 400 израильтянками. Я много лет в этом бизнесе, и туристы со всего мира ни разу на меня не жаловались. Синай - это Ахмед Сулейман и Ахмед Сулейман - это Синай. Они оставались со мной по нескольку дней и никогда не жаловались, они могут пожаловаться на ближайшей полицейский станции - и менят тут же бы арестовали. Я думаю, что это все из-за того, что я араб и бедуин”.И., одна из девушек, утверждающая, что ее изнасиловал Сулейман, подала жалобу на него на полицейской станции Маалот Таршиха. Еще одна пострадавшая подаст жалобу в израильскую полицию в ближайшие дни.