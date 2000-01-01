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Ушел из жизни раввин Менахем Мендл Тауб | Фото:28.04 19:45   MIGnews.com

Ушел из жизни раввин Менахем Мендель Тауб

Лидер ультраортодоксальной ашкеназской общины, раввин Менахем Мендель Тауб, который пережил Холокост, скончался в воскресенье в своем доме в Иерусалиме в возрасте 96 лет. Об этом пишет The Times of Israel.

Оставшийся в живых после лагеря смерти Освенцим, Таубу приписывают укоренившуюся память о Холокосте в ультраортодоксальной общине с упором на духовное сопротивление нацистам во время Второй мировой войны.

Менахем Тауб родился в Трансильвании в 1923 году. В 1944 году его перевезли в лагерь смерти Освенцим, где он подвергся жутким опытам нацистского "доктора" Йозефа Менгеле.

Кроме того, лидер хасидизма прошел через ужасы концентрационных лагерей в Бреслау и в Берген-Бельзене.

Тауб часто общался с израильскими новостными агентствами в преддверии Дня памяти жертв Холокоста, который в этом году выпадает на четверг, и явно не избегал празднования дня, хотя и полагал, что его лучше проводить в молитве и изучении Торы.

После войны он переехал в Кливленд, штат Огайо, а затем иммигрировал в Израиль в 1960-х годах.


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