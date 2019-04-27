Извинения NYT за антисемитскую карикатуру не принимаются

Напомним, на картинке, опубликованной NYT в четверг, изображен премьер-министр Биньямин Нетаниягу в качестве собаки-поводыря с ошейником в виде звезды Давида, ведущей за собой американского президента Дональда Трампа с кипой на голове.
Позже издание удалило публикацию, выпустив извинение за "оскорбительную" карикатуру. "Изображение было оскорбительным, было ошибкой публиковать его", — написала газета в субботнем номере.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что американское издание должно встать на колени и извиниться за все критические материалы о главе государства.
Однако Американский еврейский комитет ответил в Twitter: "Извинения не приняты. Сколько редакторов уже посмотрели на карикатуру, которая не выглядела бы неуместно на белом веб-сайте сторонников превосходства, и думали, что она соответствует редакционным стандартам газеты? Что это говорит о ваших процессах или лицах, принимающих решения? Как вы собираетесь это исправить?".
Генеральный директор Американского еврейского комитета Дэвид Харрис написал в Twitter: Извинения тут неуместны. Скорее издание должно объяснить читателям, как это произошло. В этой оскорбительной карикатуре ярко отображается взгляд газеты на Израиль и евреев".