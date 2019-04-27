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Извинения NYT за антисемитскую карикатуру не принимаются | Фото:28.04 19:29   MIGnews.com

Извинения NYT за антисемитскую карикатуру не принимаются

Крупная еврейская организация отказывается принять извинения мировой газеты New York Times за публикацию антисемитской карикатуры.

Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает The Algemiener.

Напомним, на картинке, опубликованной NYT в четверг, изображен премьер-министр Биньямин Нетаниягу в качестве собаки-поводыря с ошейником в виде звезды Давида, ведущей за собой американского президента Дональда Трампа с кипой на голове.

Позже издание удалило публикацию, выпустив извинение за "оскорбительную" карикатуру. "Изображение было оскорбительным, было ошибкой публиковать его", — написала газета в субботнем номере.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что американское издание должно встать на колени и извиниться за все критические материалы о главе государства.

Однако Американский еврейский комитет ответил в Twitter: "Извинения не приняты. Сколько редакторов уже посмотрели на карикатуру, которая не выглядела бы неуместно на белом веб-сайте сторонников превосходства, и думали, что она соответствует редакционным стандартам газеты? Что это говорит о ваших процессах или лицах, принимающих решения? Как вы собираетесь это исправить?".

Генеральный директор Американского еврейского комитета Дэвид Харрис написал в Twitter: Извинения тут неуместны. Скорее издание должно объяснить читателям, как это произошло. В этой оскорбительной карикатуре ярко отображается взгляд газеты на Израиль и евреев".


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