Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В воздухе около Нотр-Дама зафиксированы опасные токсины | Фото:28.04 19:09   MIGnews.com

В воздухе около Нотр-Дама зафиксированы опасные токсины

Французские власти предупредили жителей столицы, проживающих неподалеку от собора Парижской Богоматери, быть на чеку, поскольку в воздухе около исторического здания были зафиксированы опасные токсины.

Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщают Sky News со ссылкой на правоохранительные органы Парижа.

По словам правоохранителей, воздух на территории рядом с пострадавшим в пожаре Нотр-Дамом, загрязнен свинцом.

Медики утверждают, что отравление свинцом может привести к боли в животе, головным болям, проблемам с памятью, бесплодию и в тяжелых случаях коме или смерти.

По словам французского защитника окружающей среды Робина де Буа, свинец весом около 300 тонн использовался для гидроизоляции крыши и для защиты средневекового деревянного каркаса церкви, разрушенного огнем.

Согласно информации издания, в связи с загрязнением воздуха на данный момент закрыты некоторые районы, которые пользуются большой популярностью среди путешественников.

Как передают источники, разрушительный пожар 15 апреля стал причиной распространения частиц токсичного метала в окружающую атмосферу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:58
В Гонконге протесты против новых законов об экстрадиции
21:35
Мандельблит назвал дату слушания по делу премьера
21:07
Иран угрожает закрыть стратегический Ормузский пролив
20:44
Майк Пенс осудил политические комиксы в NYT
20:35
Израиль перевел сотни миллионов автономии, та их вернула
20:27
Для жертв стрельбы в Калифорнии собрали 32 000 долларов
19:47
"Я переспал с 400 израильтянками и ни одной не насиловал"
19:45
Ушел из жизни раввин Менахем Мендель Тауб
18:33
Лидеры ПА намерены сорвать "сделку века"
18:07
Полиция Кипра обнаружила тела жертв серийного убийцы
17:47
Израиль планирует ввести налог для Google и Facebook
17:23
Зариф допустил возможность выхода Тегерана из ДНЯО
17:07
Палестинцы осудили стрельбу в синагоге в Калифорнии
16:44
Испанцы голосуют на досрочных парламентских выборах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus