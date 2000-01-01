В воздухе около Нотр-Дама зафиксированы опасные токсины
Французские власти предупредили жителей столицы, проживающих неподалеку от собора Парижской Богоматери, быть на чеку, поскольку в воздухе около исторического здания были зафиксированы опасные токсины.
Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщают Sky News со ссылкой на правоохранительные органы Парижа.
По словам правоохранителей, воздух на территории рядом с пострадавшим в пожаре Нотр-Дамом, загрязнен свинцом.
Медики утверждают, что отравление свинцом может привести к боли в животе, головным болям, проблемам с памятью, бесплодию и в тяжелых случаях коме или смерти.
По словам французского защитника окружающей среды Робина де Буа, свинец весом около 300 тонн использовался для гидроизоляции крыши и для защиты средневекового деревянного каркаса церкви, разрушенного огнем.
Согласно информации издания, в связи с загрязнением воздуха на данный момент закрыты некоторые районы, которые пользуются большой популярностью среди путешественников.
Как передают источники, разрушительный пожар 15 апреля стал причиной распространения частиц токсичного метала в окружающую атмосферу.