Полиция Кипра обнаружила тела жертв серийного убийцы
Полиция на Кипре сегодня обнаружила два чемодана с человеческими останками в озере недалеко от заброшенной шахты к западу от столицы Никосии в ходе продолжающегося расследования подозреваемого серийного убийцы, который признался в зверском убийстве семи женщин и одной девочки.
Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает Reuters.
Отмечается, что преступник оставался незамеченным почти три года.
По словам правоохранителей, задержанный признался в убийстве семи женщин и детей (восьми и шести лет) на Кипре. Никос Метаксас, 35-летний офицер армии, рассказал следователям, что он положил три тела в багаж, который бросил в воду.
Он уточнил, что выбросил туда три чемодана с телами 30-летней гражданки Филиппин Марикар Вальдес Арквиолы, 36-летней Ливии-Флорентины Бунеа из Румынии и ее 8-летней дочери Елены-Наталии.
Злоумышленник связывался с женщинами на сайте онлайн знакомств.
Местные власти отмечают, что эта находка потрясла весь средиземноморский остров.
На данный момент ведутся поиски тел еще четырех жертв, включая двоих детей.