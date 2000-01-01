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Полиция Кипра обнаружила тела жертв серийного убийцы | Фото:28.04 18:07   MIGnews.com

Полиция Кипра обнаружила тела жертв серийного убийцы

Полиция на Кипре сегодня обнаружила два чемодана с человеческими останками в озере недалеко от заброшенной шахты к западу от столицы Никосии в ходе продолжающегося расследования подозреваемого серийного убийцы, который признался в зверском убийстве семи женщин и одной девочки.

Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает Reuters.

Отмечается, что преступник оставался незамеченным почти три года.

По словам правоохранителей, задержанный признался в убийстве семи женщин и детей (восьми и шести лет) на Кипре. Никос Метаксас, 35-летний офицер армии, рассказал следователям, что он положил три тела в багаж, который бросил в воду.

Он уточнил, что выбросил туда три чемодана с телами 30-летней гражданки Филиппин Марикар Вальдес Арквиолы, 36-летней Ливии-Флорентины Бунеа из Румынии и ее 8-летней дочери Елены-Наталии.

Злоумышленник связывался с женщинами на сайте онлайн знакомств.

Местные власти отмечают, что эта находка потрясла весь средиземноморский остров.

На данный момент ведутся поиски тел еще четырех жертв, включая двоих детей.


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