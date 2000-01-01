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Палестинцы осудили стрельбу в синагоге в Калифорнии | Фото: Twitter28.04 17:07   MIGnews.com

Палестинцы осудили стрельбу в синагоге в Калифорнии

Высокопоставленный палестинский чиновник осудил сегодня смертельную стрельбу накануне в калифорнийской синагоге как "трусливое преступление на почве ненависти", назвав антисемитизм злом.

Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает The Times of Israel.

60-летняя Лори Гилберт Кей была убит во время стрельбы в Бей-ХАБАД городка Поуэй, и трое других были ранены, когда преступник Джон Эрнест открыл огонь во время пасхальных богослужений в субботу утром.

В своем заявлении Саиб Эрекат, генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП, подчеркнул, что он "самым решительным образом осуждает трусливое преступление на почве ненависти, совершенное против еврейских верующих во время молитвы в синагоге Сан-Диего". "Антисемитизм - это зло", - добавил он.

Напомним, в субботу, 27 апреля, в городе Поувэй (штат Калифорния) злоумышленник открыл стрельбу в синагоге, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Хусам Зомлот, глава миссии Организации освобождения Палестины (ООП), также осудил стрельбу.

"Ненависть не знает границ и должна объединить нас, чтобы искоренить эти злые действия против верующих. Мы думаем и молимся с теми, кто пострадал в синагоге в Сан-Диего", - написал Зомлот в Twitter в воскресенье.


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