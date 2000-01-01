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Циклон `Кеннет` унес жизни пяти человек в Мозамбике | Фото: Twitter28.04 15:51   MIGnews.com

Циклон "Кеннет" унес жизни пяти человек в Мозамбике


Мощный тропический циклон "Кеннет", который три дня назад обрушился на северную часть Мозамбика, унес жизни пяти человек.

Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает The Guardian.

По данным местных властей, порывы ветра достигали 220 километров в час заваливая деревья и срывая крыши с жилых зданий.


Отмечается, что стихия оставила некоторые районы в провинции Кабу-Делгаду без электричества.

Также известно, что уже около 30 тысяч человек были перемещены из своих домов в более безопасные места.

Между тем, метеорологи предупреждают, что проливные дожди могут вызвать оползни и наводнения.

Стоит отметить, что "Кеннет" появился через шесть недель после того, как циклон "Идай" ворвался в центральный Мозамбик и убил более 600 человек.


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