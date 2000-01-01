28.04 15:51 MIGnews.com
Циклон "Кеннет" унес жизни пяти человек в Мозамбике
Мощный тропический циклон "Кеннет", который три дня назад обрушился на северную часть Мозамбика, унес жизни пяти человек.
Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает The Guardian
.
По данным местных властей, порывы ветра достигали 220 километров в час заваливая деревья и срывая крыши с жилых зданий.
Отмечается, что стихия оставила некоторые районы в провинции Кабу-Делгаду без электричества.
Также известно, что уже около 30 тысяч человек были перемещены из своих домов в более безопасные места.
Между тем, метеорологи предупреждают, что проливные дожди могут вызвать оползни и наводнения.
Стоит отметить, что "Кеннет" появился через шесть недель после того, как циклон "Идай" ворвался в центральный Мозамбик и убил более 600 человек.
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