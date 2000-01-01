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В Гонконге протесты против новых законов об экстрадиции 28.04 22:58   MIGnews.com

В Гонконге протесты против новых законов об экстрадиции


В воскресенье тысячи людей пришли к парламенту Гонконга, чтобы потребовать отмены предлагаемых правил экстрадиции, которые позволили бы высылать людей на материковый Китай, сообщает Reuters.

Противники этого предложения опасаются дальнейшего угнетения прав и правовой защиты в свободном финансовом центре.

По предварительным оценкам, несколько тысяч человек присоединились к маршу по Гонконгу.

«Люди и посетители Гонконга потеряют право не быть экстрадированными в континентальный Китай», - сказал он. «Им придется столкнуться с несправедливой правовой системой на материке», сказал один из активистов.


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