В Гонконге протесты против новых законов об экстрадиции
В воскресенье тысячи людей пришли к парламенту Гонконга, чтобы потребовать отмены предлагаемых правил экстрадиции, которые позволили бы высылать людей на материковый Китай, сообщает Reuters.
Противники этого предложения опасаются дальнейшего угнетения прав и правовой защиты в свободном финансовом центре.
По предварительным оценкам, несколько тысяч человек присоединились к маршу по Гонконгу.
«Люди и посетители Гонконга потеряют право не быть экстрадированными в континентальный Китай», - сказал он. «Им придется столкнуться с несправедливой правовой системой на материке», сказал один из активистов.