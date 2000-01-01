28.04 10:39 MIGnews.com
Нападение на девушку в общественном туалете в Тель-Авиве
48-летний обитатель Тель-Авива арестован по подозрению в нападении на молодую женщину в общественном туалете в парке Яркон.
Нападение было совершено в четверг, 25 апреля.
Девушка рассказала, что во время пробежки зашла в туалет в районе Спортек. Она была атакована мужчиной, который порвал ей майку. Ей удалось вырваться и убежать.
Суд отпустил подозреваемого под домашний арест сроком на пять дней.
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