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Нападение на девушку в общественном туалете в Тель-Авиве 28.04 10:39   MIGnews.com

Нападение на девушку в общественном туалете в Тель-Авиве

48-летний обитатель Тель-Авива арестован по подозрению в нападении на молодую женщину в общественном туалете в парке Яркон.

Нападение было совершено в четверг, 25 апреля.

Девушка рассказала, что во время пробежки зашла в туалет в районе Спортек. Она была атакована мужчиной, который порвал ей майку. Ей удалось вырваться и убежать.

Суд отпустил подозреваемого под домашний арест сроком на пять дней.


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