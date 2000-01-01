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29.04 07:15   MIGnews.com

В Ираке задержали влиятельного лидера ISIS

Иракские власти сообщили о задержании влиятельного лидера террористической группировки "Исламское Государство" (ISIS) в Мосуле.

Согласно информации источников, задержание Ибрагима Мешааля Марея было произведено на левом берегу реки Тигр "на основе точных данных разведки".

Задержанный передан иракским властям. Они примут решение о дальнейших судебных процедурах в отношении Марея, передает РИА Новости со ссылкой на Baghdad Post.
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