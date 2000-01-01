28.04 20:43 MIGnews.com
Финляндия: неизвестный открыл стрельбу по полицейским
В Финляндии неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Инцидент произошел в муниципалитете Лемпяяля в субботу, 28 апреля.
В результате перестрелки правоохранители получили ранения, а нападавший был убит ответным огнем.
Инцидент произошел после того, как полицейские остановили подозрительный автомобиль, сообщает агентство Yle.
Водитель попытался скрыться от сотрудников полиции, но те отправились за ним в погоню, что и привело к перестрелке.
Ранения не представляют угрозы для жизни правоохранителей.
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