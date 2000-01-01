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29.04 03:18   MIGnews.com

Мужчина похудел на 6 кг после плевка курьера в пиццу

Житель Турции похудел на 6 кг после плевка курьера в заказанную пиццу. Инцидент произошел в городе Эскишехир. Хусейн Акьюз заказал блюдо в одном из городских предприятий и ожидал доставку.

Однако поставщик остановился на лестничной клетке, открыл коробку и плюнул внутрь. Это попало на записи камер внутреннего наблюдения в здании.

Более того, курьер снимал свой поступок на смартфон.

В ситуацию вмешался консьерж, который заметил частое включение света в подъезде и просмотрел записи с камер. Он выяснил, квартиру, в которую попал испорченный товар, отправил сообщение заказчику пиццы.

Мужчина решил судиться с курьером.

Хусейн Акьюз раньше регулярно заказывал еду на дом или офис, однако теперь испытывает параноидальное отвращение к таким товарам. Из-за этого он похудел с 82 до 76 кг. Случай получил широкую огласку в местных изданиях, из-за этого прибыль пиццерии снизилась на 20%.

Правозащитник компании убеждает, что заказчик и курьер сговорились для шантажа организации, передает ТСН.
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