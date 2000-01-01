28.04 16:26 MIGnews.com

В Испании обнаружили 9 тонн кокаина среди бананов

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Почти 9 тонн кокаина стоимостью более девяти миллиардов евро изъяла испанская полиция. Отмечается, что это крупнейшая конфискованная партия наркотика, которая была завезена в страну в грузовом контейнере.Представители полиции заявили, что кокаин был спрятан в грузе с бананами, который прибыл в порт Альхесирас из Колумбии. По этому делу были арестованы шесть подозреваемых, сообщил министр внутренних дел Испании Игнасио Соидо.Четыре человека были задержаны в Испании и два во французском Лионе, информирует Yaci News в субботу, 28 апреля."Такие операции показывают, как хорошо работают правоохранительные органы, и что борьба с наркопреступностью у нас в приоритете", - резюмировал Соидо.