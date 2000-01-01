28.04 15:11 MIGnews.com
В Ливерпуле умер ребенок, которого врачи отказались спасать
Сегодня в больнице "Алдер Хэй" в Ливерпуле скончался маленький Альф Эванс, у которого было диагностировано редкое дегенеративное заболевание нервной системы.
9 мая ребенку должно было исполниться два года.
Об этом в субботу, 28 апреля сообщает ТАСС
.
С декабря 2016 года малыш находился в коме из-за редкого нейро-дегенеративного заболевания. Точный диагноз британские медики так и не смогли ему поставить.
Пять дней назад по решению суда Элфи был отключен от системы жизнеобеспечения. К удивлению врачей малыш после этого начал дышать сам с помощью кислородной маски.
Никто ничем помочь не смог. Родители проиграли британскому правосудию все, что у них было.
Отец мальчика Том Эванс выразил надежду, что медики подключат Элфи обратно к системе жизнеобеспечения. Однако сегодня ребенок скончался.
Поделиться
Все по теме
Комментарии