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В Ливерпуле умер ребенок, которого врачи отказались спасать | Фото:28.04 15:11   MIGnews.com

В Ливерпуле умер ребенок, которого врачи отказались спасать

Сегодня в больнице "Алдер Хэй" в Ливерпуле скончался маленький Альф Эванс, у которого было диагностировано редкое дегенеративное заболевание нервной системы.

9 мая ребенку должно было исполниться два года.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает ТАСС.

С декабря 2016 года малыш находился в коме из-за редкого нейро-дегенеративного заболевания. Точный диагноз британские медики так и не смогли ему поставить.

Пять дней назад по решению суда Элфи был отключен от системы жизнеобеспечения. К удивлению врачей малыш после этого начал дышать сам с помощью кислородной маски.

Никто ничем помочь не смог. Родители проиграли британскому правосудию все, что у них было.

Отец мальчика Том Эванс выразил надежду, что медики подключат Элфи обратно к системе жизнеобеспечения. Однако сегодня ребенок скончался.
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