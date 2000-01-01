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Саудовская Аравия перехватила 4 ракеты из Йемена | Фото:28.04 14:13   MIGnews.com

Саудовская Аравия перехватила 4 ракеты из Йемена

Саудовская Аравия сегодня перехватила четыре баллистических ракеты, выпущенных боевиками из Йемена.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция против повстанцев заявила, что ракеты направлялись в город Джизан на юге Саудовской Аравии.

В результате атаки никто не пострадал.

По данным телеканалов "Ахбария" и "Аль-Арабия", а также агентства Reuters, в ночь на субботу военно-воздушные силы саудовской коалиции нанесли удар по комплексу зданий министерства внутренних дел Йемена в Сане.

В результате этого авиаудара были убиты двое лидеров повстанцев-хуситов.

Имена убитых не называются.

Отметим, что атака произошла, когда проходили публичные похороны убитого командира в столице Йемена Сане.

Салех аль-Саммад, глава верховного политического совета повстанцев, поддержанного Ираном, был убит в результате воздушной атаки Саудовской Аравии и ее союзников на прошлой неделе.
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