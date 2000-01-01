Саудовская Аравия перехватила 4 ракеты из Йемена

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция против повстанцев заявила, что ракеты направлялись в город Джизан на юге Саудовской Аравии.
В результате атаки никто не пострадал.
По данным телеканалов "Ахбария" и "Аль-Арабия", а также агентства Reuters, в ночь на субботу военно-воздушные силы саудовской коалиции нанесли удар по комплексу зданий министерства внутренних дел Йемена в Сане.
В результате этого авиаудара были убиты двое лидеров повстанцев-хуситов.
Имена убитых не называются.
Отметим, что атака произошла, когда проходили публичные похороны убитого командира в столице Йемена Сане.
Салех аль-Саммад, глава верховного политического совета повстанцев, поддержанного Ираном, был убит в результате воздушной атаки Саудовской Аравии и ее союзников на прошлой неделе.