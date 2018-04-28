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В Баку потушили пожар в здании Trump Tower | Фото:28.04 13:57   MIGnews.com

В Баку потушили пожар в небоскребе Trump Tower

Пожарные потушили огонь, охвативший верхние этажи небоскреба, известного как Trump Tower Baku, внутрь здания пожар не проник.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

По данным врачей, один человек отравился дымом, его состояние тяжелое.


Уточняется, что горели 13-20 этажи 33-уровневого здания. При этом пожар затронул только фасад небоскреба, не проникнув внутрь здания.

Дороги, ведущие к зданию, перекрыты. На месте пожара находится руководство МЧС во главе с министром Кемеладдином Гейдаровым.

Отметим, что Trump Tower – башня высотой 130 метров, одно из пяти высочайших зданий Азербайджана. Его строительство началось в 2008 году.

В декабре 2017 года стало известно, что компания Дональда Трампа прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в частности, в Азербайджане.
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