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Беглый Сторонник Гюлена Доставлен Из Азербайджана В Турцию | Фото:28.04 11:27   MIGnews.com

Беглый Сторонник Гюлена Доставлен Из Азербайджана В Турцию

Один из функционеров террористического течения Фетуллаха Гюлена, объявленный в розыск в Турции по двум отдельным уголовным делам, доставлен из Азербайджана в Турцию.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает агентство Anadolu, передает РИА Новости.

По данным издания, гражданин Турции М. Дж. считался одним из лидеров ячейки FETO ("Террористической организации Фетхуллы") в грузинском городе Батуми.

В апреле 2017 года он посетил Азербайджан, где был арестован и до последнего времени содержался в одной из тюрем этой страны.

Благодаря переговорам по линии Интерпола, азербайджанская сторона удовлетворила обращение о передаче Турции разыскиваемого сторонника Гюлена. Сотрудники Интерпола доставили М. Дж. в Международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, где передали сотрудникам МВД Турции.

Уточняется, что он был допрошен в режиме видеоконференции, после чего решением суда провинции Аксарай направлен в одну из тюрем.
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