Беглый Сторонник Гюлена Доставлен Из Азербайджана В Турцию

По данным издания, гражданин Турции М. Дж. считался одним из лидеров ячейки FETO ("Террористической организации Фетхуллы") в грузинском городе Батуми.
В апреле 2017 года он посетил Азербайджан, где был арестован и до последнего времени содержался в одной из тюрем этой страны.
Благодаря переговорам по линии Интерпола, азербайджанская сторона удовлетворила обращение о передаче Турции разыскиваемого сторонника Гюлена. Сотрудники Интерпола доставили М. Дж. в Международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, где передали сотрудникам МВД Турции.
Уточняется, что он был допрошен в режиме видеоконференции, после чего решением суда провинции Аксарай направлен в одну из тюрем.