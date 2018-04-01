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В Перу обнаружены следы человеческих жертвоприношений | Фото:28.04 22:27   MIGnews.com

В Перу обнаружены следы человеческих жертвоприношений

На территории Перу в ходе раскопок археологи нашли массовое захоронение детей, которых принесли в жертву.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает National Geographic.

По словам ученых, на данный момент могильник подобного рода самый крупный из известных в мире.

В ходе раскопок, проводившихся при поддержке Национального географического сообщества США, на утесе неподалеку от прибрежного поселения Уанчакито специалисты нашли 140 скелетов детей не старше 14 лет и 200 молодых лам.

Ученые отметили, что у всех с хирургической точностью были удалены сердца. Об этом свидетельствуют одинаково смещеные ребра.

Исследователи предполагают, что убитые дети, скорее всего, принадлежали к племени Чиму, которое считается высокоразвитой доколумбовой культурой.

Согласно информации издания, возраст принесенных в жертву составляет от 5 до 14 лет. Ритуал был совершен порядка 550 лет назад.

Специалисты утверждают, что в тот период цивилизация Чиму находилась на пике своего развития.

Ученые подозревают, что жертву богам местные жители принесли из-за возникшего аграрного кризиса.
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