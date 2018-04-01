В Перу обнаружены следы человеческих жертвоприношений

По словам ученых, на данный момент могильник подобного рода самый крупный из известных в мире.
В ходе раскопок, проводившихся при поддержке Национального географического сообщества США, на утесе неподалеку от прибрежного поселения Уанчакито специалисты нашли 140 скелетов детей не старше 14 лет и 200 молодых лам.
Ученые отметили, что у всех с хирургической точностью были удалены сердца. Об этом свидетельствуют одинаково смещеные ребра.
Исследователи предполагают, что убитые дети, скорее всего, принадлежали к племени Чиму, которое считается высокоразвитой доколумбовой культурой.
Согласно информации издания, возраст принесенных в жертву составляет от 5 до 14 лет. Ритуал был совершен порядка 550 лет назад.
Специалисты утверждают, что в тот период цивилизация Чиму находилась на пике своего развития.
Ученые подозревают, что жертву богам местные жители принесли из-за возникшего аграрного кризиса.