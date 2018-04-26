Ливийский генерал Хафтар вернулся из Парижа на родину

Ранее СМИ сообщали, что 75-летний военный деятель, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ливии, пережил такой сильный сердечный приступ, что ему пришлось сложить полномочия и отправиться на постельный режим.
Позже источники из окружения генерала утверждали, что командующий армией умер. Перед этим сообщалось, что он якобы перенес сердечный приступ.
По одним данным, он якобы находится на лечении в Иордании, по другим – во Франции. Эти сообщения опровергались соратниками Хафтара.
Однако стало известно, что вчера генерал вернулся в Бенгази через Каир, выступил на телевидении, подтверждая свою готовность и дальше служить государству, и тут же дал приказ нанести удар по территориям, подконтрольным исламистским боевикам.
Согласно информации издания, жители Бенгази и Раджмы, где расположена штаб-квартира Хафтара, заранее приготовились к торжественной встрече главкома ЛНА. Улицы приведены в порядок, развешаны постеры с портретами фельдмаршала.