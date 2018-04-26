Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Ливийский генерал Хафтар вернулся из Парижа на родину | Фото:28.04 10:54   MIGnews.com

Ливийский генерал Хафтар вернулся из Парижа на родину

Ливийский генерал Халифа Хафтар, которого уже многие считали мертвым или, по меньшей мере, обездвиженным, вернулся в Ливию после лечения в Париже, и сразу принялся за работу.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что 75-летний военный деятель, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ливии, пережил такой сильный сердечный приступ, что ему пришлось сложить полномочия и отправиться на постельный режим.

Позже источники из окружения генерала утверждали, что командующий армией умер. Перед этим сообщалось, что он якобы перенес сердечный приступ.

По одним данным, он якобы находится на лечении в Иордании, по другим – во Франции. Эти сообщения опровергались соратниками Хафтара.

Однако стало известно, что вчера генерал вернулся в Бенгази через Каир, выступил на телевидении, подтверждая свою готовность и дальше служить государству, и тут же дал приказ нанести удар по территориям, подконтрольным исламистским боевикам.


Согласно информации издания, жители Бенгази и Раджмы, где расположена штаб-квартира Хафтара, заранее приготовились к торжественной встрече главкома ЛНА. Улицы приведены в порядок, развешаны постеры с портретами фельдмаршала.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:18
В ходе "марша возвращения" умер 15-летний палестинец
09:54
ЦАХАЛ опубликовал видео пятничных беспорядков
08:51
Дональд Трамп: Корейская война завершается
08:34
Названо имя второго сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
07:48
Аэропорт Бен-Гуриона планирует грандиозное расширение
07:25
Найдена монета времен золотой лихорадки в Калифорнии
07:15
Дани Данон: верховный комиссар ООН одержим критикой Израиля
06:39
Нетаниягу соболезнует семьям утонувших учеников
05:16
Apple не будет производить Wi-Fi роутеры
04:51
Новые "Мстители" установили рекорд
02:33
Ким Чен Ын привез Мун Чжеину подарок из Северной Кореи
01:28
Спилберг рассказал, как на него повлиял "Список Шиндлера"
00:27
Австралиец приволок на берег напугавшую его акулу
23:27
США передумали поставлять Турции новейшие истребители
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus