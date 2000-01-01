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скриншот с видео YouTube 28.04 11:38   MIGnews.com

Македония: протестующие устроили беспорядки в парламенте

Протестующие в Македонии напали на здание Собрания республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери. Депутаты были заблокированы в пресс-центре парламента.

Инцидент произошел вечером в четверг. В результате были избиты лидер оппозиции Зоран Заев, несколько депутатов оппозиционного Социал-демократического союза и депутат-албанец Зиядин Сел. Освободить заблокированных парламентариев удалось только МВД страны, передает РИА Новости.

После случившегося президент Македонии Георге Иванов призвал политиков, граждан, "ответственные структуры" снизить напряженность в стране, избегать насилия и соблюдать конституцию. Кроме того, он обратился к лидерам крупнейших партий с призывом вместе обсудить мирный выход из политического кризиса.

По словам Иванова, за возвращение к конституционному порядку и соблюдению регламента, нарушенному сегодня, наиболее ответственны депутаты. "Каждый должен нести ответственность за свои поступки и отдавать отчет в последствиях, к которым они приводят", – заявил президент.

Он отметил, что на встрече с лидерами партий будут рассмотрены все варианты мирного выхода из положения.

Неприемлемыми назвал нападение на парламент Македонии и избиение его депутатов официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Насилие, направленное против институтов демократии и избранных представителей народа, недопустимо", — говорится в заявлении Дюжаррика, призвавшего к сдержанности и спокойствию.


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