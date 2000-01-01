Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Лондон:при аресте подозреваемых в терроризме, ранили женщину | Фото: Thinkstock28.04 08:34   MIGnews.com

Лондон:при аресте подозреваемых в терроризме, ранили женщину

Британская полиция сообщила, что в рамках антитеррористической операции при задержании четырех подозреваемых, была ранена женщина. Аресты были совершены в Лондоне и в графстве Кент в четверг вечером, 27 апреля.

Все четверо были задержаны по подозрению в подготовке теракта и подстрекательстве к террористическим актам, говорится в заявлении лондонской полиции. Их имена и происхождение пока не разглашаются.

В правоохранительных органах добавили, что аресты не связаны со вчерашним инцидентом в центре Лондона.

Напомним, что в четверг, 27 апреля, недалеко от парламента полиция задержала мужчину вооруженного ножами. Он был арестован по подозрению в подготовке теракта, пишет Reuters.

Женщина, которая была ранена в ходе операции, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, как заявили в полиции. Раненая девушка находится в больнице под охраной.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:32
Марин Ле Пен хочет сделать Европу "счастливой"
09:23
Новый Железнодорожный Ближний Восток
09:18
Бундестаг Германии одобрил запрет скрывающей лицо одежды
08:57
Глава МИД Германии не захотел говорить с Биби по телефону
08:50
Момент истины: артиллерийская группа на северной границе  
08:20
Рынок жилья теряет обороты
07:56
Асад: Израиль поддерживает террористов
07:44
Газе отключили электричество? - Будем обстреливать Израиль
07:17
Чистый семейный доход: все о программе Кахлона
07:14
Иран: удары Израиля по Сирии помогают терористам
07:13
Видео: Patriot сбивает сирийский беспилотник на Голанах  
06:44
Тиллерсон: Китай угрожал Северной Корее
06:31
Постпред США в ООН призвала оказать давление на РФ
05:22
Минфин разрабатывает план повышения пособий для инвалидов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus