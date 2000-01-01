Лондон:при аресте подозреваемых в терроризме, ранили женщину
Британская полиция сообщила, что в рамках антитеррористической операции при задержании четырех подозреваемых, была ранена женщина. Аресты были совершены в Лондоне и в графстве Кент в четверг вечером, 27 апреля.
Все четверо были задержаны по подозрению в подготовке теракта и подстрекательстве к террористическим актам, говорится в заявлении лондонской полиции. Их имена и происхождение пока не разглашаются.
В правоохранительных органах добавили, что аресты не связаны со вчерашним инцидентом в центре Лондона.
Напомним, что в четверг, 27 апреля, недалеко от парламента полиция задержала мужчину вооруженного ножами. Он был арестован по подозрению в подготовке теракта, пишет Reuters.
Женщина, которая была ранена в ходе операции, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, как заявили в полиции. Раненая девушка находится в больнице под охраной.