29.04 07:12 MIGnews.com

В Индонезии издали фетву против браков с несовершеннолетними

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Первый конгресс мусульманских женщин-священнослужителей в Индонезии издал фетву против браков с девушками моложе 18 лет. Собравшиеся женщины призвали местное правительство увеличить минимальный возраст вступления в брак для женщин с нынешних 16 до 18 лет.Они убеждены, что раннее замужество мешает индонезийкам продолжить образование, а половина союзов завершается разводом.Также конгресс издал фетвы против сексуальных домогательств и нанесения вреда окружающей среде.Индонезия является крупнейшей страной по численности мусульман – в ходе переписи 2010 года 9 из 10 жителей страны назвали своей религией ислам. В то же время эта страна остается лидером и по числу несовершеннолетних невест – каждая четвертая индонезийка вышла замуж до 18 лет, сообщают в ЮНИСЕФ.