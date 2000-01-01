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29.04 07:12   MIGnews.com

В Индонезии издали фетву против браков с несовершеннолетними

Первый конгресс мусульманских женщин-священнослужителей в Индонезии издал фетву против браков с девушками моложе 18 лет. Собравшиеся женщины призвали местное правительство увеличить минимальный возраст вступления в брак для женщин с нынешних 16 до 18 лет.

Они убеждены, что раннее замужество мешает индонезийкам продолжить образование, а половина союзов завершается разводом.

Также конгресс издал фетвы против сексуальных домогательств и нанесения вреда окружающей среде.

Индонезия является крупнейшей страной по численности мусульман – в ходе переписи 2010 года 9 из 10 жителей страны назвали своей религией ислам. В то же время эта страна остается лидером и по числу несовершеннолетних невест – каждая четвертая индонезийка вышла замуж до 18 лет, сообщают в ЮНИСЕФ.
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